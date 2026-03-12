Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Les Contes d’Assise

David Dieudonné

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans la forêt d'Ombrie, douze animaux entendent parler d'un homme pauvre et joyeux nommé François. Ils partent à sa rencontre. Leur marche devient un itinéraire spirituel : le cerf découvre la vraie noblesse, l'ours la paix intérieure, la renarde la charité, la tortue la vision du coeur, la hérissonne la force du silence, le chien la confiance. Au fil des vingt-quatre contes, chacun traverse une épreuve révélatrice et accède à une lumière nouvelle. Inspiré du Cantique des Créatures, ce livre revisite l'esprit franciscain à travers une fable poétique et accessible à tous. Une oeuvre de fraternité universelle, de douceur et d'écologie spirituelle, où la création devient miroir du coeur humain.

Par David Dieudonné
Chez Saint-Léger éditions

|

Auteur

David Dieudonné

Editeur

Saint-Léger éditions

Genre

Témoins

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les Contes d’Assise par David Dieudonné

Commenter ce livre

 

Les Contes d’Assise

David Dieudonné

Paru le 12/03/2026

110 pages

Saint-Léger éditions

15,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385226459
9782385226459
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.