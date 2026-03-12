Les Contes d’Assise

Dans la forêt d'Ombrie, douze animaux entendent parler d'un homme pauvre et joyeux nommé François. Ils partent à sa rencontre. Leur marche devient un itinéraire spirituel : le cerf découvre la vraie noblesse, l'ours la paix intérieure, la renarde la charité, la tortue la vision du coeur, la hérissonne la force du silence, le chien la confiance. Au fil des vingt-quatre contes, chacun traverse une épreuve révélatrice et accède à une lumière nouvelle. Inspiré du Cantique des Créatures, ce livre revisite l'esprit franciscain à travers une fable poétique et accessible à tous. Une oeuvre de fraternité universelle, de douceur et d'écologie spirituelle, où la création devient miroir du coeur humain.