La vie sexuelle des femmes africaines

Depuis plus de dix ans, Nana Darkoa Sekyiamah parle de sexe avec des femmes africaines de tous horizons. Dans un monde où les femmes noires, qu'elles soient du continent ou afro-descendantes, ont rarement accès à une véritable éducation sexuelle, et où la société leur répète qu'elles doivent se plier à des normes, parler de sexualité en public est un acte politique fort. Obligation du mariage hétérosexuel, interdiction de certaines pratiques, contrôle du choix des femmes en cas de grossesse non désirée, violences physiques - ; les diktats de la religion et du patriarcat sont nombreux. Affirmer alors sa sexualité relève d'un combat au long cours. Dans cet ouvrage, une trentaine de femmes issues du continent et de sa diaspora racontent leurs histoires intimes et sexuelles à Nana Darkoa Sekyiamah. Qu'il s'agisse d'assumer une vie polyamoureuse au Sénégal, de trouver une communauté queer en Egypte, de concilier religion et plaisir au Cameroun, ou de retrouver son intégrité par l'abstinence aux Etats-Unis, ces récits révèlent le chemin de chaque femme vers sa propre sexualité. Un livre nécessaire, où les femmes se confrontent aux injonctions de la société, les questionnent pour mieux leur résister, et conquérir leur liberté sexuelle.