Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

La vie sexuelle des femmes africaines

Nana Darkoa Sekyiamah

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Depuis plus de dix ans, Nana Darkoa Sekyiamah parle de sexe avec des femmes africaines de tous horizons. Dans un monde où les femmes noires, qu'elles soient du continent ou afro-descendantes, ont rarement accès à une véritable éducation sexuelle, et où la société leur répète qu'elles doivent se plier à des normes, parler de sexualité en public est un acte politique fort. Obligation du mariage hétérosexuel, interdiction de certaines pratiques, contrôle du choix des femmes en cas de grossesse non désirée, violences physiques - ; les diktats de la religion et du patriarcat sont nombreux. Affirmer alors sa sexualité relève d'un combat au long cours. Dans cet ouvrage, une trentaine de femmes issues du continent et de sa diaspora racontent leurs histoires intimes et sexuelles à Nana Darkoa Sekyiamah. Qu'il s'agisse d'assumer une vie polyamoureuse au Sénégal, de trouver une communauté queer en Egypte, de concilier religion et plaisir au Cameroun, ou de retrouver son intégrité par l'abstinence aux Etats-Unis, ces récits révèlent le chemin de chaque femme vers sa propre sexualité. Un livre nécessaire, où les femmes se confrontent aux injonctions de la société, les questionnent pour mieux leur résister, et conquérir leur liberté sexuelle.

Par Nana Darkoa Sekyiamah
Chez Philippe Rey

|

Auteur

Nana Darkoa Sekyiamah

Editeur

Philippe Rey

Genre

sociologie du genre

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La vie sexuelle des femmes africaines par Nana Darkoa Sekyiamah

Commenter ce livre

 

La vie sexuelle des femmes africaines

Nana Darkoa Sekyiamah trad. Marguerite Capelle, Valentine Leÿs

Paru le 12/03/2026

315 pages

Philippe Rey

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384822881
9782384822881
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.