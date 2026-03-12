Inscription
#Polar

Des armes pour Khartoum

Au Soudan, des Tchadiens réfugiés veulent des armes qu'un agent de la CIA, Ted Brady, leur a promis pour lutter contre la Libye. Devant l'incapacité de ce dernier à accomplir sa promesse, après un ultimatum il est mis à mort, ligoté et attaché à un poteau, il est éventré par Habib Kotto. La CIA, sur ordre de la présidence, ne veut pas livrer elle-même des armes, ni que ce soit l'Egypte qui les livre. Il faut que ce soit secret. Elle remet à Malko un budget de 800.000 dollars pour qu'Elliott Wing et Malko achètent des armes et les livrent aux ravisseurs. La princesse toubou pesait de tout son poids sur Malko. Au moindre geste, elle écrasait son cigare sur son oeil. ? Tu te prépares à livrer des armes à Kotto, dit-elle. Si tu le fais, je crèverai ton second oeil et tu seras aveugle. Malko sentit le bras peser plus fort sur son cou et la chaleur augmenter contre sa paupière. Elle allait vraiment lui brûler l'oeil !

Auteur

Gérard de Villiers, De villiers Gerard

Editeur

Gérard de Villiers

Genre

Romans d'espionnage

Des armes pour Khartoum

Paru le 12/03/2026

8,75 €

9782384790425
