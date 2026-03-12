Le pique-nique de Poupinette

Un cherche et trouve plein de douceur, avec 40 flaps à soulever ! Dans le charmant village du Bois Fleuri, les jeunes lecteurs aident Poupinette à faire ses emplettes pour organiser un grand pique-nique. Entre la boulangerie, la boutique de jouets et le salon de thé, elle rassemble tout le nécessaire pour une belle journée d'été : pain chaud, gâteaux, boissons, ballon et chapeaux ! Chaque double page regorge de détails et de petites missions : chercher des souris adorables, soulever les flaps, répondre à des questions... Entre observation, jeu et apprentissage du vocabulaire, ce livre tout-carton favorise la curiosité et l'attention, tout en valorisant l'amitié, le partage et la nature.