Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Album jeunesse

Le pique-nique de Poupinette

Kathryn Selbert

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un cherche et trouve plein de douceur, avec 40 flaps à soulever ! Dans le charmant village du Bois Fleuri, les jeunes lecteurs aident Poupinette à faire ses emplettes pour organiser un grand pique-nique. Entre la boulangerie, la boutique de jouets et le salon de thé, elle rassemble tout le nécessaire pour une belle journée d'été : pain chaud, gâteaux, boissons, ballon et chapeaux ! Chaque double page regorge de détails et de petites missions : chercher des souris adorables, soulever les flaps, répondre à des questions... Entre observation, jeu et apprentissage du vocabulaire, ce livre tout-carton favorise la curiosité et l'attention, tout en valorisant l'amitié, le partage et la nature.

Par Kathryn Selbert
Chez 1, 2, 3 Soleil !

|

Auteur

Kathryn Selbert

Editeur

1, 2, 3 Soleil !

Genre

Livres animés (3 ans et +)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le pique-nique de Poupinette par Kathryn Selbert

Commenter ce livre

 

Le pique-nique de Poupinette

Kathryn Selbert

Paru le 12/03/2026

12 pages

1, 2, 3 Soleil !

11,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384535996
9782384535996
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.