Chambre(s) à écho(s)

Au départ, création scénique poétique et musicale, interprétée sur scène par la comédienne Nathalie Richard, avec Jocelyn Mienniel à la flûte, Julia Robert au violon alto, Aurélie Saraf à la harpe et accompagné de projections vidéo de Jutta Strohmaier, cette narration quotidienne et onirique évoque le franchissement constant des limites, des frontières, entre le dedans et le dehors, entre soi et le monde, entre le corps et les objets. Lauréat de la Bourse Spectacle musical SACD/Beaumarchais, ce récit, construit en sept miniatures pour flûte, violon alto, harpe et voix, est un journal sur l'érosion du temps et la dilatation des instants et des heures, un journal de la contemplation et de l'écoute attentive. Cette édition papier contient l'intégralité du texte et des tracés de Virginie Poitrasson, les partitions graphiques de Jocelyn Mienniel et des photos de Jutta Strohmaier issues des vidéos du spectacle, suivi d'un entretien sur les liens entre poésie et musique avec Laure Gauthier.