#Imaginaire

Phenyx

Maxime Gillio, Sophie Jomain

Le nouveau roman de Sophie Jomain et Maxime Gillio : Faut-il se soumettre à l'ordre établi dans une société apparemment si parfaite ? Depuis quatre-vingts ans, la PHENYX maintient la paix entre hybrides et non-hybrides, sous la protection d'un être tout-puissant : le Pacificateur. Lorsque celui-ci vacille pour la première fois et qu'Ethan, étudiant sans histoire, est choisi pour lui succéder, tout bascule. Désormais investi de pouvoirs exceptionnels, et guidé par Mina, téléporteuse insaisissable au service de l'organisation, Ethan plonge au coeur d'un système où la PHENYX protège autant qu'elle manipule l'humanité tout entière. Entre mensonges, vengeance, pouvoir absolu et désir interdit, ils devront décider s'ils veulent sauver le monde... ou le réduire en cendres pour tout reconstruire. Et si le nouveau Pacificateur devenait la menace que la PHENYX redoutait depuis toujours ?

Par Maxime Gillio, Sophie Jomain
Chez Scrineo

Maxime Gillio, Sophie Jomain

Editeur

Scrineo

Genre

Mondes fantastiques

Phenyx

Paru le 12/03/2026

434 pages

Scrineo

19,90 €

9782367406893
