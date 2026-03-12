Mission N° 14

L'apologétique revient à la mode en France. Longtemps remisée dans les placards comme un outil d'un autre âge, cette défense patient et rationnelle de la foi a repris subitement des couleurs. On peut imaginer pourquoi. Le genre de l'apologia, né dans l'Antiquité païenne, a de plus en plus la cote dans un univers culturel où le catholicisme est souvent perçu comme une étrangeté. Il suffit pour s'en convaincre de lire notre grand reportage sur le groupe Porta Fidei, qui, à l'ombre de la paroisse populaire Notre-Dame-Des-Foyers (19ème arrondissement de Paris), fabrique des contenus vidéo avec tous les codes plus ou moins excentriques de notre époque. Mais au service de la vérité du dogme catholique. Il faut dire que ces jeunes vivent dans des quartiers où les musulmans de leur âge ou les évangéliques mettent chaque jour leur foi au banc d'essau. Ils doivent témoigner à temps et à contretemps que le mystère de la Trinité n'est pas un polythéisme déguisé ou que la "présence réelle" de Jésus