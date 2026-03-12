Inscription
Newsletter
#Essais

Sacré Pierrot

Viens et vois

ActuaLitté
19 plans de leçons détaillés, des activités, des jeux, pour chaque tranche d'âge Ce manuel est paru à l'île de la Réunion, sous la direction de Jean-Michée Cizeron. Il est, depuis plusieurs années, un outil précieux pour l'enseignement des enfants des Assemblées réunionnaises. Aujourd'hui, les éditions Viens et Vois sont heureuses de pouvoir le proposer aux Eglises de Métropole, grâce à un beau partenariat avec l'AMADR (AdD de la Réunion). Cette édition présente des plans de préparation de leçons pour trois tranches d'âge (de cinq à quatorze ans), avec des idées d'activités en annexe , ces dernières peuvent être photocopiées suivant le nombre d'enfants dans chaque groupe. L'enseignant sera en mesure de faire découvrir la vie passionnante de l'un des plus grands apôtres du Seigneur Jésus. Le programme couvre la vie de Pierre en dix-neuf épisodes, certains sont glorieux, d'autres le sont moins. Mais surtout, c'est le plus important, au travers de ce personnage, chacun découvrira le Maît

Par Viens et vois
Chez Viens et vois

|

Auteur

Viens et vois

Editeur

Viens et vois

Genre

Protestantisme

Sacré Pierrot

Viens et vois

Paru le 09/04/2026

116 pages

Viens et vois

25,00 €

ActuaLitté
9782363344991
© Notice établie par ORB
