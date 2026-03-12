Cactus acide & beurre fondu

A la fois absurdes, grinçants et tendrement décalés, Cactus Acide et Beurre Fondu forment un duo de personnages aussi contrastés qu'inoubliables, imaginés en 1983 par Nicole Claveloux pour les pages de la revue jeunesse Okapi. L'un pique, l'autre fond ? : Cactus Acide, ironique et caustique, décortique le monde avec un regard moqueur et acéré, tandis que Beurre Fondu lui oppose une naïveté désarmante, oscillant entre logique absurde et innocence candide. A travers de courtes chroniques illustrées et récits fragmentés, le tandem s'aventure dans un univers où l'humour surréaliste se mêle à une satire douce-amère du quotidien et des conventions sociales. Entre fantaisie juvénile et critique adulte, ces histoires reflètent l'audace créative d'une époque où la bande dessinée jeunesse s'autorisait à explorer les frontières de l'expérimentation graphique et narrative. Par leur originalité et leur ton résolument libre, Cactus Acide et Beurre Fondu ont marqué toute une génération de lecteurs, devenant au fil du temps des personnages cultes. Le trait flamboyant de Nicole Claveloux - nourri d'influences psychédéliques, grotesques et oniriques - confère à ces planches une intensité visuelle unique, entre exubérance colorée et décalage poétique. Avec Cactus Acide et Beurre Fondu, dont ce numéro de Kim propose une sélection de pages, elle signe une oeuvre rare et précieuse, témoin de la liberté d'invention qui a marqué une génération d'illustrateurs et qui, encore aujourd'hui, conserve toute sa fraîcheur insolente et sa modernité.