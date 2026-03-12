100 idées pour accompagner autrement les enfants avec un trouble du neurodéveloppement

Avec ses 100 idées issues du terrain, cet ouvrage est un outil pour agir, né de l'expérience croisée de familles, de professionnels et de dirigeants réunis au sein de l'ANDIME (Association Nationale des Dispositifs Inclusifs Médico-Educatifs). Sa vocation est d'accompagner la transformation en cours des Instituts Médico-Educatif (IME)/Services d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) vers des dispositifs médico-éducatifs intégrés, en déplaçant le centre de gravité de ces structures vers des parcours réellement personnalisés. Au fil des pages, on trouvera des leviers concrets : soutenir l'autodétermination comme posture, outiller la scolarisation par des fonctions d'appui-ressource, tisser des coopérations territoriales durables, déployer la pair-aidance, sécuriser les transitions vers l'âge adulte et établir des conventions-cadres pour une gouvernance partagée. Adressé aux professionnels, aux proches aidants, familles, aux décideurs et aux personnes concernées, ce livre propose des idées et des pratiques à mettre en oeuvre par lecteur et trace un chemin pragmatique, pas à pas. Il rappelle l'exigence éthique d'un accompagnement qui fasse grandir, au plus près des vies des uns et des autres. Enfin, la préface de Charles Gardou et la postface du Pr Vincent Des Portes replacent ces 100 idées dans une vision humaniste : transformer nos organisations en transformant nos alliances, pour que les droits proclamés deviennent des droits effectifs.