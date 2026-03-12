Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

100 idées pour accompagner autrement les enfants avec un trouble du neurodéveloppement

ANDIME

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Avec ses 100 idées issues du terrain, cet ouvrage est un outil pour agir, né de l'expérience croisée de familles, de professionnels et de dirigeants réunis au sein de l'ANDIME (Association Nationale des Dispositifs Inclusifs Médico-Educatifs). Sa vocation est d'accompagner la transformation en cours des Instituts Médico-Educatif (IME)/Services d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) vers des dispositifs médico-éducatifs intégrés, en déplaçant le centre de gravité de ces structures vers des parcours réellement personnalisés. Au fil des pages, on trouvera des leviers concrets : soutenir l'autodétermination comme posture, outiller la scolarisation par des fonctions d'appui-ressource, tisser des coopérations territoriales durables, déployer la pair-aidance, sécuriser les transitions vers l'âge adulte et établir des conventions-cadres pour une gouvernance partagée. Adressé aux professionnels, aux proches aidants, familles, aux décideurs et aux personnes concernées, ce livre propose des idées et des pratiques à mettre en oeuvre par lecteur et trace un chemin pragmatique, pas à pas. Il rappelle l'exigence éthique d'un accompagnement qui fasse grandir, au plus près des vies des uns et des autres. Enfin, la préface de Charles Gardou et la postface du Pr Vincent Des Portes replacent ces 100 idées dans une vision humaniste : transformer nos organisations en transformant nos alliances, pour que les droits proclamés deviennent des droits effectifs.

Par ANDIME
Chez Editions Tom Pousse

|

Auteur

ANDIME

Editeur

Editions Tom Pousse

Genre

Psychologie du handicap

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur 100 idées pour accompagner autrement les enfants avec un trouble du neurodéveloppement par ANDIME

Commenter ce livre

 

100 idées pour accompagner autrement les enfants avec un trouble du neurodéveloppement

ANDIME

Paru le 12/03/2026

244 pages

Editions Tom Pousse

21,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782353453450
9782353453450
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.