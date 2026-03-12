Le Miracle des Pépins

Une aventure magique et pleine de surprises ! "Connaissez-vous le hameau de Graine-au-Vent ? Niché au pied d'un majestueux Maroubier, c'est là que vivait Noisette, la future gardienne de la forêt. Cet arbre, né d'un miracle ancien, abritait le village. Là, les humains vivaient en harmonie avec de merveilleuses abeilles aux pelages étincelants comme des soleils. La vie y coulait paisiblement, rythmée par le bourdonnement des abeilles et les rires des enfants... Jusqu'au jour où l'obscurité tomba. Les abeilles disparurent, et plus aucun fruit ne poussa... N'écoutant que son courage, Noisette s'élança vers les cimes de l'arbre sacré. Qu'y découvrira-t-elle ? Parviendra-t-elle à ramener la lumière sur Graine-au-Vent ? Une aventure magique et pleine de surprises ! "