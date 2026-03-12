Romain Desgranges, grimpeur de haut niveau, signe ce guide d'esclade sous la forme d'un abécédaire, à la fois livre d'entraînement et manifeste de savoir-être à sa passion, éclairé par le témoignages d'autres champions. L'histoire a commencé pour lui dans l'euphorie de l'été 1998, lorsqu'il a rêvé qu'il deviendrait lui aussi champion du monde. Peu importait son niveau d'esca lade, son âge ou ses chances : il le voulait si intensément qu'il ne doutait pas de sa réalisation. Avec volonté, exigence et énormément de passion, le grimpeur Romain Desgranges consacre encore aujourd'hui toute son énergie, après plus de quinze ans dans le haut niveau, à comprendre l'entraînement et à vivre quotidiennement et pleinement toutes ces aventures. Eclairées par les expériences d'Adam Ondra, Alex Megos, Margo Hayes et tant d'autres, ces pages pratiques sont pour lui l'occasion d'accompagner les grimpeurs dans leur entraînement, que ce soit sur le plan physique ou mental, avec des ingrédients adaptés à tous les niveaux et à tous les rêves... et avec tout ce qu'il faut d'humour pour " jouer à l'escalade ". Dessins de Flore Beaudelin.