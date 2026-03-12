Inscription
#Essais

Service public ou barbarie

Arnaud Bontemps

ActuaLitté
Partout dans le monde, le nouveau capitalisme autoritaire taille dans les services publics au nom de l'efficacité du marché. En France, leur affaiblissement progressif nourrit la défiance et fracture la société. Dans ce contexte, Arnaud Bontemps, haut fonctionnaire et fondateur du collectif Nos services publics, appelle à un sursaut : et si les services publics redevenaient le coeur d'un projet commun, écologique, social et démocratique ? Ecrit depuis l'intérieur de l'Etat, ce livre trace les conditions d'un renversement : sortir de l'obéissance, répondre aux besoins, rendre le pouvoir aux citoyens.

Par Arnaud Bontemps
Chez La Découverte

|

Auteur

Arnaud Bontemps

Editeur

La Découverte

Genre

Actualité politique internatio

Commenter ce livre

 

Service public ou barbarie

Arnaud Bontemps

Paru le 12/03/2026

332 pages

La Découverte

17,50 €

ActuaLitté
9782348090264
© Notice établie par ORB
plus d'informations

