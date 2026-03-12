Service public ou barbarie

Partout dans le monde, le nouveau capitalisme autoritaire taille dans les services publics au nom de l'efficacité du marché. En France, leur affaiblissement progressif nourrit la défiance et fracture la société. Dans ce contexte, Arnaud Bontemps, haut fonctionnaire et fondateur du collectif Nos services publics, appelle à un sursaut : et si les services publics redevenaient le coeur d'un projet commun, écologique, social et démocratique ? Ecrit depuis l'intérieur de l'Etat, ce livre trace les conditions d'un renversement : sortir de l'obéissance, répondre aux besoins, rendre le pouvoir aux citoyens.