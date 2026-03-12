Inscription
#Imaginaire

Le rêve du passé

Jef, Kevan Stevens

ActuaLitté
Dans un futur sombre en proie à une drogue dévastatrice, despersonnages vont jouer une partition qui les dépasse, dessinant un destin plus grand mais fragile face à la vague de chaos qui s'installe. Dans MétaCitéLyon en plein chaos, Vananka cherche son impossible Rédemption. Lynn et Safir vont peut-être enfin trouver leur place. Passé, présent et futur soudain réunis à travers un éphémère prisme de lumière et d'espoir. De Paix aussi. Au prix de tant de sacrifices et de souffrances, la Mécanique peut-elle continuer à tourner, insensible aux Hommes ? ...

Par Jef, Kevan Stevens
Chez Soleil Productions

|

Auteur

Jef, Kevan Stevens

Editeur

Soleil Productions

Genre

Science-fiction

Le rêve du passé

Jef, Kevan Stevens

Paru le 12/03/2026

80 pages

Soleil Productions

17,50 €

ActuaLitté
9782302101944
© Notice établie par ORB
