Christian Davenport nous livre le premier grand récit documenté de l'ère du spatial privé et de l'affrontement titanesque entre deux milliardaires aux moyens colossaux : Elon Musk avec SpaceX contre Jeff Bezos avec Blue Origin. Les prédateurs de l'espace nous offre un accès exceptionnel aux coulisses du pouvoir spatial grâce à plus de 100 interviews, réunions confidentielles, tensions internes, négociations avec la NASA et le Pentagone, innovations technologiques... Si SpaceX a fondé son irrésistible ascension sur la vitesse, la prise de risque assumée et les réseaux politiques, Blue Origin remonte la pente grâce à une stratégie plus lente, plus méthodique, qui commence à porter ses fruits. En redéfinissant les règles de l'innovation spatiale - cadence de lancement, culture du test permanent, acceptation de l'échec - les deux titans du NewSpace ont réussi à marginaliser le rôle de la NASA et du Pentagone, sans parler de leur prédominance totale dans le monde entier. A l'heure où la compétition spatiale entre l'Amérique et la Chine se fait de plus en plus violente, Christian Davenport s'interroge aussi : n'est-il pas dangereux que cet immense pouvoir soit entre les mains d'entreprises privées animées par des fondateurs aux égos sans limite ?