#Essais

Les prédateurs de l'espace

Christian Davenport

Christian Davenport nous livre le premier grand récit documenté de l'ère du spatial privé et de l'affrontement titanesque entre deux milliardaires aux moyens colossaux : Elon Musk avec SpaceX contre Jeff Bezos avec Blue Origin. Les prédateurs de l'espace nous offre un accès exceptionnel aux coulisses du pouvoir spatial grâce à plus de 100 interviews, réunions confidentielles, tensions internes, négociations avec la NASA et le Pentagone, innovations technologiques... Si SpaceX a fondé son irrésistible ascension sur la vitesse, la prise de risque assumée et les réseaux politiques, Blue Origin remonte la pente grâce à une stratégie plus lente, plus méthodique, qui commence à porter ses fruits. En redéfinissant les règles de l'innovation spatiale - cadence de lancement, culture du test permanent, acceptation de l'échec - les deux titans du NewSpace ont réussi à marginaliser le rôle de la NASA et du Pentagone, sans parler de leur prédominance totale dans le monde entier. A l'heure où la compétition spatiale entre l'Amérique et la Chine se fait de plus en plus violente, Christian Davenport s'interroge aussi : n'est-il pas dangereux que cet immense pouvoir soit entre les mains d'entreprises privées animées par des fondateurs aux égos sans limite ?

Par Christian Davenport
Chez Buchet-Chastel

|

Auteur

Christian Davenport

Editeur

Buchet-Chastel

Genre

Espace

Les prédateurs de l'espace

Christian Davenport trad. Johan-Frédérik Hel Guedj

Paru le 12/03/2026

480 pages

Buchet-Chastel

26,50 €

9782283037959
© Notice établie par ORB
