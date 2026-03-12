Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Roman étranger

Le livre de l'intranquillité

Fernando Pessoa

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Journal de bord de Fernando Pessoa, Le Livre de l'intranquillité est l'oeuvre de toute une vie d'un génie de la littérature mondiale. Morceaux de journaux intimes, aphorismes et réflexions s'y entremêlent pour dessiner les contours d'une mélancolie lucide qui résiste au temps. Pessoa attribue son écrit à un modeste employé de bureau insomniaque, Bernardo Soares, et raconte une existence ordinaire, une " autobiographie sans événement ", à laquelle le protagoniste ne peut accéder en raison de ses innombrables contradictions. Comment vivre en souhaitant à la fois la solitude et la compagnie des vivants ? C'est seulement la nuit, dans les rues désertes de Lisbonne, que le narrateur retrouve une quiétude momentanée. Fernando Pessoa a travaillé plus de vingt ans à cet ouvrage, dont la traduction de Françoise Laye transmet avec transparence la force poétique et dramatique, l'un des chefs-d'oeuvre de la littérature du xx ? e siècle.

Par Fernando Pessoa
Chez Christian Bourgois Editeur

|

Auteur

Fernando Pessoa

Editeur

Christian Bourgois Editeur

Genre

Littérature portugaise

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le livre de l'intranquillité par Fernando Pessoa

Commenter ce livre

 

Le livre de l'intranquillité

Fernando Pessoa trad. Françoise Laye

Paru le 12/03/2026

624 pages

Christian Bourgois Editeur

30,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782267059205
9782267059205
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.