Toutes les nuances de la nuit

Chris Whitaker

Une exploration bouleversante des troubles adolescents et de leur impact sur la vie adulte. Jusqu'à ce jour de 1975, Monta Clare était une petite communauté tranquille des Ozarks. Aujourd'hui, les sirènes des voitures de police retentissent dans toute la ville. Dans un quartier paisible, les habitants sont interrogés, tous doivent fournir des alibis. La raison ? Le jeune Patch McCauley a disparu. Dans la forêt voisine, on a retrouvé son tee-shirt, maculé de sang. Saint, une jeune fille du village au caractère bien affirmé, décide de faire tout ce qui est en son pouvoir pour découvrir ce qui est arrivé à son ami. Elle harcèle le shérif, mène sa propre enquête, cherche des pistes. Les jours passent, puis les mois. L'affaire ne fait plus les gros titres des journaux, et cependant, Saint s'obstine. Trois cent sept jours plus tard, Patch McCauley réapparaît. L'affaire est réglée ? Non. Bien au contraire, il faudra des décennies pour élucider tous les mystères et faire la lumière sur ce qui s'est réellement passé durant ces trois cent sept jours.

Chris Whitaker
Chez Pocket

Auteur

Chris Whitaker

Editeur

Pocket

Genre

Thrillers

Toutes les nuances de la nuit

Chris Whitaker trad. Cindy Colin-Kapen

Paru le 12/03/2026

888 pages

Pocket

12,10 €

9782266354820
