Une place à soi

Un feel-good au masculin qui échappe aux clichés et fait la part belle à l'instinct paternel Père au foyer au bord de la crise de nerfs, Frédéric part à Londres sur un coup de tête. S'il veut revoir cet ami qu'il a laissé tomber trente ans plus tôt sur le quai du ferry, c'est maintenant ou jamais. Il a toujours un peu manqué de courage, il le sait. Alors quand tout semble s'opposer à son projet, cette fois, il refuse de renoncer, quitte à accepter la proposition insolite d'un inconnu : convoyer une Ford Mustang 1965 jusqu'à Londres. Mais la belle Américaine ne lui a pas été confiée seule. A bord, deux enfants syriens, Selim, 17 ans, et sa soeur Lamia, 9 ans, cherchent eux aussi à atteindre l'Angleterre. Pour eux, c'est la promesse d'une terre d'asile et la fin de l'errance. Leur présence bouleverse ses plans. Pourtant, guidé par l'instinct paternel, Frédéric n'a qu'une certitude : il ne peut pas les abandonner. Et si en les aidant à se faire une place, il retrouvait la sienne ?