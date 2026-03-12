Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Beaux livres

Un plat pour soi

Dorian Nieto

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Avec Un plat pour soi , découvrez 70 recettes simples et astucieuses pour vous faciliter la vie et bien manger au quotidien. Pour que cuisiner solo rime avec zéro galère et 100 % plaisir ! Découvrez 70 recettes spécialement conçues pour composer des assiettes uniques, inratables et surtout savoureuses. Pas de conversion compliquée, pas besoin de " diviser par quatre ", seulement de la simplicité. Juste des plats adaptés, qui fonctionnent, qu'on peut faire avec une poêle, une casserole, un petit plat à four ou même un airfryer. Et aussi plein d'idées pour décliner les éventuels restes d'ingrédients frais. Alors, bon appétit !

Par Dorian Nieto
Chez Solar

|

Auteur

Dorian Nieto

Editeur

Solar

Genre

Cuisine rapide

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Un plat pour soi par Dorian Nieto

Commenter ce livre

 

Un plat pour soi

Dorian Nieto

Paru le 12/03/2026

143 pages

Solar

15,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782263194115
9782263194115
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.