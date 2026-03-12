Avec Un plat pour soi , découvrez 70 recettes simples et astucieuses pour vous faciliter la vie et bien manger au quotidien. Pour que cuisiner solo rime avec zéro galère et 100 % plaisir ! Découvrez 70 recettes spécialement conçues pour composer des assiettes uniques, inratables et surtout savoureuses. Pas de conversion compliquée, pas besoin de " diviser par quatre ", seulement de la simplicité. Juste des plats adaptés, qui fonctionnent, qu'on peut faire avec une poêle, une casserole, un petit plat à four ou même un airfryer. Et aussi plein d'idées pour décliner les éventuels restes d'ingrédients frais. Alors, bon appétit !