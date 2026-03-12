La plus grande armée du monde ? A l'heure où la guerre russo-ukrainienne prend un caractère de plus en plus hybride, avec l'emploi de drones et de missiles balistiques associés à des cyberattaques, le monde s'interroge sur la suite de l'invasion russe. Jusqu'où Vladimir Poutine peut-il aller ? Cette Histoire de l'armée russe, conçue sur la très longue durée, allant du milieu du XVe siècle à nos jours, contribue à y répondre en interrogeant les modalités et la réalité de la puissance russe au fil des siècles. Marqués par la période mongole, les premiers souverains russes s'inspirèrent d'abord des techniques de combat de l'occupant. L'agrandissement du territoire et la création de glacis, surtout vers l'Occident, furent les leitmotivs géostratégiques de Moscou. Depuis Ivan le Terrible, la Lavonie, et plus encore la Crimée, tour à tour conquis, puis cédés, à nouveau regagnés, continuent de hanter les dirigeants tsaristes. L'Ukraine, quant à elle, est rattachée à l'empire par Catherine la Grande. Mais, c'est une cohabitation houleuse qui traverse les siècles, jusqu'à la disparition de l'URSS. Un tel ouvrage ne saurait oublier les conditions sociales et économiques des soldats. Mieux attestées depuis les guerres napoléoniennes, elles sont développées dans les chapitres consacrés à l'époque contemporaine et expliquent notamment la débâcle de la guerre de Crimée, l'hécatombe de la Première Guerre mondiale, et, après les révolutions de 1917, la guerre civile russe, la majorité des soldats préférant rejoindre l'Armée rouge. Les belligérances des tsars et dirigeants soviétiques se firent au prix de sacrifices humains inouïs, dont l'acmé fut atteint pendant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi grâce à une technologie inventive, adaptée au climat du Nord. De nos jours, le quotidien du soldat de l'armée russe et les taux de mortalité sont plus que jamais sujets à caution. La synthèse attendue portée par une spécialiste incontestable.