Et si vous preniez soin de vous ?

Stéphane Demorand

Un guide indispensable pour reprendre le contrôle de votre bien-être, transformer vos habitudes et redonner à votre corps toute sa vitalité ! Fruit de vingt-cinq ans d'expérience et d'une curiosité insatiable pour le corps humain, ce livre offre une approche globale et concrète de la santé. A travers des conseils éclairés, des repères scientifiques et des outils simples, il vous apprend à mieux comprendre votre organisme pour mieux en prendre soin. Vous y découvrirez comment apaiser vos douleurs (tendinites, mal de dos, torticolis...), retrouver un sommeil réparateur, nourrir votre corps sans frustration, préserver vos articulations et muscler votre bien-être mental. En s'appuyant sur les dernières recherches en kinésithérapie, nutrition, activité physique et neurosciences, l'auteur démontre qu'il n'existe pas de fatalité : chacun peut agir, pas à pas, pour améliorer sa qualité de vie. Ce guide pratique s'adresse à tous ceux qui veulent comprendre leur corps, prévenir les maux du quotidien et avancer sereinement vers un âge mûr en pleine forme. Véritable accordeur de corps et d'esprit, le kinésithérapeute y partage sa conviction : la santé se cultive chaque jour, dans le respect de soi, de son rythme et de ses limites. Retrouver son équilibre n'est pas un rêve, c'est un apprentissage. Ce livre vous en donne les clés.

Par Stéphane Demorand
Chez Plon

Auteur

Stéphane Demorand

Editeur

Plon

Genre

Garder la forme

Et si vous preniez soin de vous ?

Stéphane Demorand

Paru le 12/03/2026

304 pages

Plon

20,00 €

9782259324359
