Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Roman francophone

Tout ce que j'aimerais te dire

Fany Simon

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un roman tendre et lumineux, sur la reconstruction et les secondes chances. Où l'on comprend que, parfois, il faut se perdre pour mieux se retrouver. Récemment installée à Saint-Malo, Rose, jeune enseignante, pensait pouvoir repartir de zéro. Mais le retour dans la région de son enfance ravive des souvenirs qu'elle croyait oubliés. Un jour, sur la plage, elle croise Antoine : charmeur, insolent, terriblement agaçant... et aussitôt captivant. Ce qui semblait n'être qu'une rencontre de hasard prend peu à peu la forme d'une histoire imprévisible, faite de rires, de doutes et de moments suspendus. Rose n'a pourtant rien d'ordinaire. Sous son sourire se cachent des blessures anciennes et des secrets qu'elle a longtemps gardés. Quand son passé refait surface, tout vacille, et aimer devient soudain le geste le plus courageux qu'elle ait jamais osé.

Par Fany Simon
Chez Presses de la Cité

|

Auteur

Fany Simon

Editeur

Presses de la Cité

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Tout ce que j'aimerais te dire par Fany Simon

Commenter ce livre

 

Tout ce que j'aimerais te dire

Fany Simon

Paru le 12/03/2026

416 pages

Presses de la Cité

20,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782258214644
9782258214644
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.