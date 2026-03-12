Tout ce que j'aimerais te dire

Un roman tendre et lumineux, sur la reconstruction et les secondes chances. Où l'on comprend que, parfois, il faut se perdre pour mieux se retrouver. Récemment installée à Saint-Malo, Rose, jeune enseignante, pensait pouvoir repartir de zéro. Mais le retour dans la région de son enfance ravive des souvenirs qu'elle croyait oubliés. Un jour, sur la plage, elle croise Antoine : charmeur, insolent, terriblement agaçant... et aussitôt captivant. Ce qui semblait n'être qu'une rencontre de hasard prend peu à peu la forme d'une histoire imprévisible, faite de rires, de doutes et de moments suspendus. Rose n'a pourtant rien d'ordinaire. Sous son sourire se cachent des blessures anciennes et des secrets qu'elle a longtemps gardés. Quand son passé refait surface, tout vacille, et aimer devient soudain le geste le plus courageux qu'elle ait jamais osé.