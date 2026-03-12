Inscription
Revue de Métaphysique et de Morale N° 1, mars 2026

Qui est familier de la philosophie des sciences des deux derniers siècles peut être surpris de découvrir l'existence d'un domaine florissant de recherche philosophique sur la "métaphysique des sciences" . Jusqu'au milieu du XXe siècle, l'expression aurait été prise pour un oxymore. En effet, au cours de cette période, la démarcation de la science par rapport à la métaphysique constituait un thème majeur de la philosophie des sciences, de telle sorte que des philosophes comme Auguste Comte, Ernst Mach ou Pierre Duhem jugeaient que le refus de tout présupposé métaphysique et concept métaphysique était constitutif de la science. Etant donné qu'aucune théorie métaphysique ne conduit à des prédictions de phénomènes nouveaux, il est rationnel d'adopter par rapport à la métaphysique une attitude épistémique plus faible. Mais on peutadopter une attitude plus faible que le réalisme à l'égard de la métaphysique sans juger qu'elle doit être éliminée. Cela est possible notamment en la concevant de manière fictionnaliste.

Revue de Métaphysique et de Morale N° 1, mars 2026

