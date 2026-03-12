Inscription
#Bande dessinée jeunesse

Troisième chance

Rachel Corenblit, Juliette Pantaléo

L'Adolescence avec un grand A Noa passe en conseil de discipline pour la deuxième fois de l'année. Son avenir est en jeu, c'est peut-être sa dernière chance de le défendre dans ce " procès ". Rongée par un secret qui l'empoisonne, elle a surtout désespérément besoin d'aide. Mais les adultes qui la jugent sont-ils prêts à écouter, et à comprendre, une adolescente révoltée et pleine de rage ? Lui donneront-ils une dernière chance ? UN ROMAN VALIDE PAR. . : " Troisième chance est une lecture marquante, un vrai coup de coeur. J'ai lu le roman d'une seule traite, bouleversée par la justesse du ton et l'émotion qu'il dégage. Ce texte m'a profondément touché : j'y ai reconnu des élèves, des parents, des enseignants (pas tous, heureusement). " - Nathalie JOURNET (enseignante)

Par Rachel Corenblit, Juliette Pantaléo
Chez Nathan

Auteur

Rachel Corenblit, Juliette Pantaléo

Editeur

Nathan

Genre

Romans, témoignages & Co

Troisième chance

Rachel Corenblit, Juliette Pantaléo

Paru le 12/03/2026

288 pages

Nathan

15,95 €

9782095057084
