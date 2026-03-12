Inscription
Les nuits sans Kim Sauvage

Sabrina Calvo

Stagiaire dans un magazine pour adolescents, Vic partage sa vie entre les passions tristes d'une mode virtuelle et son histoire d'amour dysfonctionnelle avec Maria Paillette, son IA buggée. Quand l'opportunité lui est donnée de percer à jour les mystères du premier clip cyberpunk français, Les nuits sans Kim Wilde de Laurent Voulzy, elle découvre en elle des ressources insoupçonnées. Une enquête qui l'entraînera au top du monde de la haute couture parisienne. Mais vivre ce rêve a un prix : déchirée entre les intrigues d'un luxe inaccessible et le poisseux de l'Ouvert, monde artificiel où se sont engouffrés les désirs d'une humanité en bout de course, Vic va devoir choisir. Avec ce roman drôle, inattendu et furieusement poétique, Sabrina Calvo poursuit son exploration de l'invisible et des échecs du matérialisme contemporain, à la recherche du point de rencontre entre la construction de nos intimités et la décomposition des univers virtuels.

Par Sabrina Calvo
Chez Editions Gallimard

Auteur

Sabrina Calvo

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Science-fiction

Les nuits sans Kim Sauvage

Sabrina Calvo

Paru le 19/03/2026

400 pages

Editions Gallimard

10,50 €

9782073114372
© Notice établie par ORB
