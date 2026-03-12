Inscription
#Roman francophone

Mon sous-marin jaune

Jón kalman Stefánsson, Jón Kalman Stefánsson

"La vie est nostalgie, la vie est regrets, la vie est un cétacé qu'on vient de hisser à terre dans le Hvalfjörður en 1970". Dans un parc londonien, un écrivain aperçoit l'idole de sa jeunesse : Paul McCartney. Il brûle de lui parler, mais il lui faut d'abord mettre de l'ordre dans ses souvenirs et reparcourir son enfance marquée par la perte de sa mère à l'âge de sept ans et, quelques mois plus tard, la séparation des Beatles. Ni son père, miné par l'alcool, ni la Bible ne parviendront à apaiser sa solitude. Seuls les fjords de l'Ouest lui offriront un peu de réconfort. Ce n'est que bien plus tard, grâce aux livres de la bibliothèque municipale, qu'il trouvera enfin une manière de donner un sens à sa vie : l'écriture. Avec Mon sous-marin jaune, son roman le plus autobiographique, le prodige des lettres islandaises nous invite à un audacieux voyage dans le temps peuplé de personnages hauts en couleur.

Par Jón kalman Stefánsson, Jón Kalman Stefánsson
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Jón kalman Stefánsson, Jón Kalman Stefánsson

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature islandaise

Mon sous-marin jaune

Jón kalman Stefánsson, Jón Kalman Stefánsson trad. Eric Boury

Paru le 12/03/2026

480 pages

Editions Gallimard

9,50 €

9782073094735
