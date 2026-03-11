On va où, Maman ?

Aujourd'hui Maman est étrange. Elle marche vite et ne me répond pas. J'ai l'impression qu'elle est très loin de moi. Une petite fille accompagne sa mère dans sa ville natale pour rendre hommage à sa grand-mère. Elle s'inquiète pour sa mère qui semble préoccupée et taciturne. Mais à mesure que la mère marche dans les pas de son enfance, elle commence à se détendre et à se libérer. C'est ensemble qu'elles vont dénouer la douleur d'avoir perdu un être cher et renouer ce lien si fort qui lie un parent avec son enfant.