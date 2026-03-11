Inscription
On va où, Maman ?

Da Wu

ActuaLitté
Aujourd'hui Maman est étrange. Elle marche vite et ne me répond pas. J'ai l'impression qu'elle est très loin de moi. Une petite fille accompagne sa mère dans sa ville natale pour rendre hommage à sa grand-mère. Elle s'inquiète pour sa mère qui semble préoccupée et taciturne. Mais à mesure que la mère marche dans les pas de son enfance, elle commence à se détendre et à se libérer. C'est ensemble qu'elles vont dénouer la douleur d'avoir perdu un être cher et renouer ce lien si fort qui lie un parent avec son enfant.

Par Da Wu
Chez Le Diplodocus

|

Auteur

Da Wu

Editeur

Le Diplodocus

Genre

Autres éditeurs (F à J)

On va où, Maman ?

Da Wu

Paru le 11/03/2026

40 pages

Le Diplodocus

14,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
9791094908570
© Notice établie par ORB
