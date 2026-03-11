B. Cherry possède un art de la narration brillant et magnifique. - Lucy Score, autrice du best-sellers #1 du New York Times, Things We Never Got Over Il était l'amour de sa vie, jusqu'à ce qu'un accident n'efface de sa mémoire tout souvenir d'elle. A la suite d'un accident tragique, Gabriel Sinclair a tout oublié de son premier amour. Aujourd'hui il est de retour, engagé en qualité d'architecte pour concevoir la maison que Kierra va partager avec son époux dominateur. Il ne se souvient pas de leur passé commun, a tout oublié de leurs baisers, de leurs promesses, et du chagrin de la rupture. Mais quelque chose en lui vibre encore à son contact. Kierra avait appris à vivre avec cette perte. Elle pensait avoir enterré ce chapitre de sa vie, pour le bien de sa fille. Mais le retour de Gabriel menace de démolir le fragile équilibre de la vie qu'elle a construite et de réveiller un amour auquel elle n'a jamais vraiment renoncé. Lorsque l'amour est oublié et que la sécurité devient une prison, que risque-t-on à retrouver le chemin de la seule chose qui vous a jamais parue réelle ? Une romance de la seconde chance envoûtante évoquant la mémoire, la survie, et le genre d'amour qui refuse de mourir, même lorsque le coeur a oublié la façon de le retenir. " D'une forte puissance émotionnelle et magnifiquement écrit, If You Stayed vous brisera le coeur dès la première page pour le remettre en état d'une façon dont seule Brittainy Cherry est capable. " AVERY MAXWELL, auteur à succès de Love Notes & Lifelines