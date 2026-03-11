Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Roman francophone

If you stayed

Brittainy C. Cherry

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
B. Cherry possède un art de la narration brillant et magnifique. - Lucy Score, autrice du best-sellers #1 du New York Times, Things We Never Got Over Il était l'amour de sa vie, jusqu'à ce qu'un accident n'efface de sa mémoire tout souvenir d'elle. A la suite d'un accident tragique, Gabriel Sinclair a tout oublié de son premier amour. Aujourd'hui il est de retour, engagé en qualité d'architecte pour concevoir la maison que Kierra va partager avec son époux dominateur. Il ne se souvient pas de leur passé commun, a tout oublié de leurs baisers, de leurs promesses, et du chagrin de la rupture. Mais quelque chose en lui vibre encore à son contact. Kierra avait appris à vivre avec cette perte. Elle pensait avoir enterré ce chapitre de sa vie, pour le bien de sa fille. Mais le retour de Gabriel menace de démolir le fragile équilibre de la vie qu'elle a construite et de réveiller un amour auquel elle n'a jamais vraiment renoncé. Lorsque l'amour est oublié et que la sécurité devient une prison, que risque-t-on à retrouver le chemin de la seule chose qui vous a jamais parue réelle ? Une romance de la seconde chance envoûtante évoquant la mémoire, la survie, et le genre d'amour qui refuse de mourir, même lorsque le coeur a oublié la façon de le retenir. " D'une forte puissance émotionnelle et magnifiquement écrit, If You Stayed vous brisera le coeur dès la première page pour le remettre en état d'une façon dont seule Brittainy Cherry est capable. " AVERY MAXWELL, auteur à succès de Love Notes & Lifelines

Par Brittainy C. Cherry
Chez Hugo et Compagnie

|

Auteur

Brittainy C. Cherry

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Romance sexy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur If you stayed par Brittainy C. Cherry

Commenter ce livre

 

If you stayed

Brittainy C. Cherry trad. Marie-Christine Tricottet

Paru le 11/03/2026

416 pages

Hugo et Compagnie

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791042904067
9791042904067
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA Décès de Mori Satoshi, artisan discret de l’animation japonaise
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.