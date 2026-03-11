Inscription
Une bonne épouse

Ingrid Desjours

Alice a trente ans, Paris pour décor et le coeur en morceaux depuis qu'on lui a enlevé la garde de sa fille. Jusqu'au jour où une publicité attire son regard : une retraite dans un lieu enchanteur en pleine montagne, présentée comme une promesse de renouveau. C'est cher, un peu fou... mais que pourrait-elle perdre de plus ? Au fil des jours, Alice se découvre, se reconstruit. Lors d'une soirée dans un bar local, elle rencontre Marcel : charmeur, mystérieux et convaincant. Il l'invite à s'installer dans un village coupé du monde à deux pas de là, un havre de paix où d'autres couples filent déjà le parfait amour : la Fosse aux anges. Séduite et pleine d'espoir, Alice accepte. Mais le vernis idyllique ne va pas mettre longtemps à se craqueler : les femmes qui vivent ici sont-elles aussi heureuses qu'elles le paraissent ? Car, après tout, un cauchemar n'est qu'un rêve qui a mal tourné, n'est-ce pas ? En revisitant le mouvement tradwife, Ingrid Desjours signe un thriller glaçant où les apparences se fissurent au rythme des révélations. A propos de l'autrice Ingrid Desjours est psychocriminologue et autrice de thrillers sombres et psychologiquement fouillés (Sa vie dans les yeux d'une poupée, Tout pour plaire...). Elle est également scénariste pour la télévision et les plateformes, et anime ateliers et master class autour du polar.

Par Ingrid Desjours
Chez HarperCollins France

Auteur

Ingrid Desjours

Editeur

HarperCollins France

Genre

Romans noirs

Une bonne épouse

Ingrid Desjours

Paru le 11/03/2026

359 pages

HarperCollins France

20,90 €

9791033922711
