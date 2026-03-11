Je suis où ?

Lorsqu'un homme en quête de sens croise la route d'une "vieille sage" au coeur du Mexique, il entame un voyage inattendu à travers quatre villages aussi étranges que familiers. Chaque lieu visité incarne un niveau de conscience, des territoires symboliques que nous portons tous en nous. Inspiré d'une histoire vraie, ce récit initiatique nous invite à mieux nous connaître, à reconnaître où nous en sommes quand nous entrons en relation et à reprendre, avec bienveillance, notre pouvoir sur nous-mêmes et sur nos liens afin de laisser rayonner notre beauté. Une lecture touchante, accessible et lumineuse pour ceux et celles qui souhaitent marcher vers plus de clarté, de responsabilité, de présence et de paix. Un livre qui éclaire la route et rappelle que le plus grand des voyages est celui qui nous ramène à nous-mêmes.