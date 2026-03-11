Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Je suis où ?

Isabelle Pagé, Luc Doyon

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Lorsqu'un homme en quête de sens croise la route d'une "vieille sage" au coeur du Mexique, il entame un voyage inattendu à travers quatre villages aussi étranges que familiers. Chaque lieu visité incarne un niveau de conscience, des territoires symboliques que nous portons tous en nous. Inspiré d'une histoire vraie, ce récit initiatique nous invite à mieux nous connaître, à reconnaître où nous en sommes quand nous entrons en relation et à reprendre, avec bienveillance, notre pouvoir sur nous-mêmes et sur nos liens afin de laisser rayonner notre beauté. Une lecture touchante, accessible et lumineuse pour ceux et celles qui souhaitent marcher vers plus de clarté, de responsabilité, de présence et de paix. Un livre qui éclaire la route et rappelle que le plus grand des voyages est celui qui nous ramène à nous-mêmes.

Par Isabelle Pagé, Luc Doyon
Chez Performance Edition

|

Auteur

Isabelle Pagé, Luc Doyon

Editeur

Performance Edition

Genre

Connaissance de soi

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Je suis où ? par Isabelle Pagé, Luc Doyon

Commenter ce livre

 

Je suis où ?

Isabelle Pagé, Luc Doyon

Paru le 11/03/2026

238 pages

Performance Edition

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782925524571
9782925524571
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA Décès de Mori Satoshi, artisan discret de l’animation japonaise
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.