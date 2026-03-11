Un tiers des adultes au Québec sont des proches aidants Li alors que plus de 11 millions de Français accompagnent un proche en lui fournissant de l'aide ou des soins. En général, personne n'est préparé à remplir ce rôle. Pourtant, un jour ou l'autre, le vieillissement ou la maladie d'un être cher nous amènera à devenir un proche aidant. A travers ce récit biographique, Claudia Rouleau nous propose de suivre sa famille pendant les trente derniers mois de la vie de sa mère. Avec simplicité et authenticité, elle nous dévoile les défis qu'elle a affrontés durant cet accompagnement, mais aussi les émotions qu'elle a vécues. Forte de cette expérience et de ses apprentissages, elle nous offre des pistes de réflexion, des outils concrets et des références utiles, au Québec et en France, pour nous aider dans le rôle de proche aidant. Que ce soit pour apprivoiser le rôle de proche aidant, pour s'outiller adéquatement ou pour trouver réconfort et appui, Grandir comme proche aidant s'avère un guide précieux et indispensable pour toute personne confrontée à cette réalité.