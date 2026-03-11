L'Aide Sociale à l'Enfance Tome 2 - Généalogie d'un dispositif biopolitique totalitaire

L'Aide sociale à l'enfance : généalogie d'un dispositif biopolitique totalitaire est un livre fouillé, fruit de plusieurs années de recherche, dans lequel Vincent Pavan dresse un réquisitoire définitif contre le système français de l'ASE, qu'il accuse de séparer souvent arbitrairement des enfants de leurs familles, sans raison valable et avec une violence institutionnelle normalisée. Il met en exergue l'opacité des institutions, la complicité entre services sociaux, médecins et juges, et l'influence des intérêts économiques, notamment ceux de l'industrie pharmaceutique, qui tire profit de la surmédication des enfants placés. Mais ne vous y trompez pas : ce n'est pas un énième livre sur les scandales de l'ASE ; Vincent Pavan va au-delà. Avec cet ouvrage magistral, il retrace la généalogie de ce "dispositif biopolitique totalitaire" (ses mots sont pesés) basé sur la parentectomie (le fait de retirer un enfant à ses parents légitimes). En fait, Vincent Pavan isole l'ADN de l'ASE. Que se cache-t-il derrière le but avoué de "protection de l'enfance" ? En définitive, à qui appartiennent les enfants ? Pour le comprendre, il faudra notamment remonter aux racines antiques de l'ASE, à la Terreur, à la IIIe République et à Vichy ; convoquer Platon, Robespierre, Zola, Jules Ferry, Pétain. Une chose est sûre : ce système porte atteinte aux droits fondamentaux des enfants et des familles en légitimant la maltraitance institutionnelle et l'abus de pouvoir. Un ouvrage à la croisée de la philologie, de la psychanalyse, de la sociologie et de biens d'autres sciences humaines. "Il y a bien une présomption de culpabilité qui tourne à plein régime [... ] dans ce maillage serré on étrangle méthodiquement la famille qui se voit le plus souvent accusée par principe". Dans ce tome 2, Vincent Pavan parachève son analyse inédite de l'ASE en nous emmenant sous la IIIe République et dans la France pétainiste, avant de clôturer par un chapitre sur la perversion narcissique. Pour ceux qui n'ont pas lu le tome 1, le menu a certes de quoi surprendre. En tout cas, pour l'ASE, la note sera salée.