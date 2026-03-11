Inscription
#Essais

Enquête sur le phénomène OVNI

Franck Maurin

ActuaLitté
Des peintures rupestres de la Préhistoire aux observations spatiales du XXIe siècle, les OVNis ne cessent de captiver, de troubler et susciter l'interrogation. A travers le monde, des centaines de milliers de témoignages relatent des phénomènes aériens inexpliqués. Dans cet ouvrage de référence, Franck Maurin examine avec rigueur et précision une vaste collection de cas, couvrant toutes les époques et tous les continents. Plusieurs explications sont envisagées phénomènes lumineux naturels, canulars, technologies secrètes ou encore intelligences non humaines. La problématique OVNI se révèle d'une grande complexité, à la croisée d'enjeux sociologiques, culturels, philosophiques, religieux, scientifiques et militaires. A travers une analyse documentée, l'auteur détaille les caractéristiques et comportements des OVNIs, tout en confrontant les principales hypothèses : sceptiques, militaires et extraterrestres. Cette édition revue et augmentée présente de nouveaux cas récents et des éléments inédits, avec en toile de fond cette question essentielle : la vie extraterrestre existe-t-elle ?

Par Franck Maurin
Chez Trajectoire

|

Auteur

Franck Maurin

Editeur

Trajectoire

Genre

Extraterrestres

Enquête sur le phénomène OVNI

Franck Maurin

Paru le 11/03/2026

520 pages

Trajectoire

25,00 €

ActuaLitté
9782841979257
© Notice établie par ORB
