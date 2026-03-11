Inscription
#Imaginaire

Le Trône ardent

Sara Hashem

ActuaLitté
Le royaume de Jasad est à genoux. Dix ans plus tôt, les armées de Nizahl ont brûlé les terres, banni la magie et assassiné la famille royale jusqu'au dernier enfant. C'est du moins ce que Sylvia veut faire croire. L'héritière cachée du royaume de Jasad a échappé au massacre, et vit recluse en dissimulant ses pouvoirs. Mais quand Arin, l'héritier de Nizahl, traque un groupe de rebelles jasadis dans son village, Sylvia révèle accidentellement sa magie interdite. Elle est désormais obligée de conclure un marché avec son pire ennemi : l'aider à chasser les rebelles en échange de sa vie. Prise dans un jeu de pouvoir et de complots, Sylvia ne peut pas laisser Arin découvrir son identité. D'autant que peu à peu, les deux héritiers ennemis se rapprochent... Sylvia va devoir choisir son destin. Car le royaume en cendres se réveille. Et il a besoin d'une reine...

Par Sara Hashem
Chez City Editions

|

Auteur

Sara Hashem

Editeur

City Editions

Genre

Fantasy

Le Trône ardent

Sara Hashem

Paru le 08/04/2026

304 pages

City Editions

10,90 €

ActuaLitté
9782824626451
© Notice établie par ORB
