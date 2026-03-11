Inscription
#Essais

Code de la construction et de l'habitation

Pascal Gareau, Jean-Michel Berly

Le Code de la construction et de l'habitation se différencie des autres codes du marché par sa rédaction extrêmement fonctionnelle. Commenté par des professionnels pour des professionnels, il apporte un éclairage pratique et concret de la législation en vigueur en matière de construction et d'habitation. 1/ Fonctionnalité et pragmatisme de l'ouvrage : commentaires pratiques et concrets, illustrés de jurisprudences pertinentes. 2/ Textes et actualité de la matière : texte intégral du code officiel enrichi d'une sélection de textes en rapport avec la matière. Fraîcheur et fiabilité de la mise à jour de textes. 3/ Les auteurs : spécialistes renommés à la fois praticiens et enseignants de la matière.

Auteur

Pascal Gareau, Jean-Michel Berly

Editeur

Genre

Immobilier, droit de la constr

Code de la construction et de l'habitation

Paru le 11/03/2026

1600 pages

79,00 €

9782711043774
