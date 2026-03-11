Inscription
Pas tout à fait moi

Delphine Bertholon

- Ado fille unique, Nelly a un père photo-reporter en Ukraine et une mère... enceinte. Leurs relations sont tendues. Sa mère l'envoie pour les vacances en Normandie, chez la grand-mère maternelle, car elle a besoin d'être seule. Attend-elle vraiment un heureux événement ? s'inquiète Nelly. Les deux femmes sont fâchées pour une raison obscure depuis des années. Nelly s'installe donc chez sa mamie à la campagne. Elle trouve ses repères dans le manoir époustouflant, entouré d'un jardin où on se croit seul au monde. Les parfums du jardin la replongent dans ses souvenirs d'enfance. Mais la nuit, dans la chambre tapissée de myosotis, elle dort mal. Elle est réveillée par un fantôme qui lui ressemble étrangement. C'est son double, ou tout comme. Nelly redoute de plus en plus la nuit. Qui se manifeste à elle ? Et pourquoi ?

Par Delphine Bertholon
Chez Rageot

Auteur

Delphine Bertholon

Editeur

Rageot

Genre

Mondes fantastiques

Pas tout à fait moi

Delphine Bertholon

Paru le 11/03/2026

96 pages

Rageot

5,10 €

9782700284140
