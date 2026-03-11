Dans ce nouveau numéro hors série exceptionnel, l'équipe habituelle des Cahiers de la BD décrypte l'une des séries les plus emblématiques de la BD franco-belge. Souvent oubliée ou parfois mal comprise, la période originelle où Morris est seul aux commandes (1946-1954) est ici particulièrement analysée. Un Lucky Luke des débuts, au trait vif, burlesque en diable et très animé, où l'on tue presque à chaque page et où l'on fume, crache et rote sans vergogne. Avec des interviews exclusives de Yann, José-Louis Bocquet, Blutch et Christian Pissavy.