Malaise dans le XXIe siècle : la nouvelle névrose, un défi majeur de santé mentale

Quand la société devient le patient, cet essai majeur d'Hervé Madet propose une plongée clinique et humaniste dans les troubles de notre époque. Entre perte des repères, glorification de l'instant et peur du vide, notre siècle a vu émerger une pathologie collective inédite : la nouvelle névrose. Dans cet essai percutant, à la fois clinique, philosophique et profondément humain, l'auteur interroge les symptômes de notre modernité : isolement numérique, effondrement du lien symbolique, rejet de la contrainte, et fatigue d'exister. Fruit d'une longue expérience de praticien et de chercheur, Malaise dans le XXIe siècle ne se contente pas de dresser le constat d'une souffrance. Il ouvre une réflexion sur la possibilité de réenchanter le réel, de réapprendre la frustration, et de redonner sens à l'effort comme à la joie. Rodolphe Oppenheimer.