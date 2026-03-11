Inscription
#Roman francophone

Plage arrière

Mildred Simantov

ActuaLitté
"A chaque réveil, je récure ma peine, je la frotte et la rince pour qu'il n'en reste aucune trace. C'est une peine moderne qui consiste à faire semblant d'aimer à peu près tout". Sur une plage grecque balayée par le vent, Yvon tente de survivre à l'absence d'Alice, la femme fantasque et vibrante qui partageait sa vie, disparue un an plus tôt. Yvon quitte la canicule d'un Paris vidé de sens pour aller dans une résidence artistique insulaire où il tente de répondre aux questions laissées par Alice. Qui possède l'ombre sur une plage, et que fait-on de ce qui nous reste d'amour, de colère, de consolation ? Habité par la voix d'Alice, Yvon plonge par fragments dans le souvenir des jours heureux, de la maladie et de la mort. Il suit le mouvement chaotique du deuil où se mêlent le voyage jusqu'à l'île, la guerre sourde que se livrent les touristes sur la plage, la confrontation à la solitude, à la matière même de la peine. Plage arrière est un roman d'une grande délicatesse porté par une écriture à la fois précise, insolente et poétique où tout devient objet d'observations et de réflexions. Mildred Simantov y explore la perte et la résilience sans jamais cé der au pathos, offrant un texte plein d'humanité, qui éclaire la douleur et la transforme en lumière.

Par Mildred Simantov
Chez Les Corps Conducteurs

|

Auteur

Mildred Simantov

Editeur

Les Corps Conducteurs

Genre

Littérature française

Plage arrière

Mildred Simantov

Paru le 11/03/2026

192 pages

Les Corps Conducteurs

19,00 €

