Femmes arabes d'aujourd'hui

Dans cet essai passionnant, H. Djabali met en lumière les liens insidieux entre pouvoir religieux, autorité masculine et domination sociale qui sont criants dans toutes les religions. Tressé fil après fil, le livre interroge la verticalité du pouvoir, les illusions d'équité et la dissimulation des savoirs féminins. Elle appelle à une réappropriation des récits fondateurs à travers une pensée féminine libre, consciente et subversive. Elle revient sur les malentendus entre l'Orient et l'Occident sur la question du voile et s'interroge sur la forme que pourrait prendre un féminisme arabe.