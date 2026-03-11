Inscription
#Essais

Femmes arabes d'aujourd'hui

Hawa Djabali

ActuaLitté
Dans cet essai passionnant, H. Djabali met en lumière les liens insidieux entre pouvoir religieux, autorité masculine et domination sociale qui sont criants dans toutes les religions. Tressé fil après fil, le livre interroge la verticalité du pouvoir, les illusions d'équité et la dissimulation des savoirs féminins. Elle appelle à une réappropriation des récits fondateurs à travers une pensée féminine libre, consciente et subversive. Elle revient sur les malentendus entre l'Orient et l'Occident sur la question du voile et s'interroge sur la forme que pourrait prendre un féminisme arabe.

Par Hawa Djabali
Chez Editions du Canoë

Auteur

Hawa Djabali

Editeur

Editions du Canoë

Genre

Sociologie

Femmes arabes d'aujourd'hui

Hawa Djabali

Paru le 11/03/2026

320 pages

Editions du Canoë

21,00 €

9782487558151
