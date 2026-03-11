Es-tu là, petit chat ?

"Où vas-tu, petit chat ? Tu ne veux pas jouer avec moi ? " Un petit chat joue à cache-cache... mais où est-il ? A chaque page, l'enfant touche une fourrure douce et épaisse - noire, blanche ou grise - et tente de deviner où il se cache. Mais ce n'est jamais lui... jusqu'à la dernière page ! Un cache-cache sensoriel adapté aux tout-petits "Où es-tu, mon petit chat ? Es-tu ici... ou es-tu là ? Mais non, c'est juste mon doudou poilu ! " Ce livre d'éveil propose un vrai jeu de réflexion sensoriel adapté aux tout-petits. L'enfant explore deux zones de matière par séquence, choisit une des deux, et découvre ce qu'il y a derrière. Il développe ainsi son sens du toucher, la réflexion et sa capacité à anticiper. Des matières douces et une fabrication solide Les matières à toucher sont douces, épaisses et agréables, offrant une expérience tactile riche et rassurante à chaque lecture. Ce livre solide saura résister à la manipulation par les tout-petits. Des illustrations tendres et expressives Le trait doux et expressif de Marion Cocklico (Au dodo sous les étoiles ; La Nature et moi...) crée un univers complice et rassurant, parfaitement adapté aux tout-petits et au jeu de cache-cache.