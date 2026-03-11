Inscription
#Essais

L'Imitation de Jésus Christ

Thomas a Kempis

Un trésor pour le coeur, une boussole pour l'âme. Véritable joyau de la tradition chrétienne, L'Imitation de Jésus Christ demeure, après la Bible, l'un des textes les plus lus et médités à travers les siècles. Sa parole simple, directe et profondément enracinée dans la vie spirituelle continue de toucher les coeurs. Ce livre invite chacun à marcher humblement à la suite du Christ, dans la patience, l'abandon, le renoncement et l'amour. Il trace un chemin de dépouillement et de paix intérieure, loin des bruits du monde, vers une union vivante avec Dieu. Qu'on soit croyant de toujours ou en quête de vérité, ce classique intemporel offre à tous une source inépuisable de lumière, de sagesse et de consolation.

Par Thomas a Kempis
Chez Ephata

|

Auteur

Thomas a Kempis

Editeur

Ephata

Genre

Prière et spiritualité

L'Imitation de Jésus Christ

Thomas a Kempis trad. Félicité de Lamennais, Lamennais

Paru le 11/03/2026

320 pages

Ephata

7,90 €

9782385501112
