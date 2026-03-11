Inscription
#Imaginaire

La Couronne de Jasad

Sara Hashem

ActuaLitté
La guerre approche. Le royaume de Jasad a enfin retrouvé son Héritière perdue. Capturée par ceux qui veulent faire d'elle un symbole, Sylvia doit choisir : se soumettre à un destin qu'elle n'a jamais voulu, ou risquer de tout perdre dans sa quête de liberté. Dans le royaume rival, Arin est écartelé entre le désir de son père de réprimer la rébellion et les édits sacrés qu'il a juré de respecter. En recherchant celle qui l'a trahi, l'Héritier devra faire face à de terribles révélations, remettant en question tout ce qu'il croyait savoir sur sa famille et la destruction de Jasad. L'Héritière n'est pas prête à abandonner son peuple une nouvelle fois. Pour le protéger, elle devra risquer sa vie et lutter contre l'homme qu'elle aime - car certaines couronnes ne se portent qu'au prix du feu. Mais le temps presse. Y parviendra-t-elle avant de perdre le contrôle de sa magie et de son esprit ?

Par Sara Hashem
Chez Korrigan éditions

|

Auteur

Sara Hashem

Editeur

Korrigan éditions

Genre

Fantasy

La Couronne de Jasad

Sara Hashem

Paru le 08/04/2026

304 pages

Korrigan éditions

24,90 €

ActuaLitté
9782385161767
© Notice établie par ORB
