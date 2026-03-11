Hardcover Solo: Godiva Ghoul

L'art de Godiva Ghoul est à la fois séduisant et dérangeant et revendique un mélange de sensualité et de noirceur où l'érotisme flirte avec le macabre et le surréalisme. Ses personnages, quasi exclusivement féminins, sont des icônes à la fois puissantes et vulnérables. Dans un jeu de contraste qui oppose la dureté des thèmes à la douceur des formes, elle déploie un univers en noir et blanc, décoratif et transgressif, subversif et raffiné. " Godiva Ghoul " est le deuxième volume de la série #hardcover solo book et vient agrandir le projet #hardcover, une collection qui a pour but de contrer la censure que les plateformes numériques imposent aux artistes.