Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre

Hardcover Solo: Godiva Ghoul

Godiva Ghoul

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'art de Godiva Ghoul est à la fois séduisant et dérangeant et revendique un mélange de sensualité et de noirceur où l'érotisme flirte avec le macabre et le surréalisme. Ses personnages, quasi exclusivement féminins, sont des icônes à la fois puissantes et vulnérables. Dans un jeu de contraste qui oppose la dureté des thèmes à la douceur des formes, elle déploie un univers en noir et blanc, décoratif et transgressif, subversif et raffiné. " Godiva Ghoul " est le deuxième volume de la série #hardcover solo book et vient agrandir le projet #hardcover, une collection qui a pour but de contrer la censure que les plateformes numériques imposent aux artistes.

Par Godiva Ghoul
Chez Caurette Editions

|

Auteur

Godiva Ghoul

Editeur

Caurette Editions

Genre

Science-fiction

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Hardcover Solo: Godiva Ghoul par Godiva Ghoul

Commenter ce livre

 

Hardcover Solo: Godiva Ghoul

Godiva Ghoul

Paru le 31/12/2078

304 pages

Caurette Editions

55,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782382891612
9782382891612
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA Décès de Mori Satoshi, artisan discret de l’animation japonaise
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.