Le quatrième espion

Quel lien y a-t-il entre le suicide d'une jeune femme à Shanghai et le bouleversement de l'équilibre mondial ? Réponse : un officier chinois venu au contact de la DGSE pour délivrer un message énigmatique, adressé à Antoine Kervarec, ex-agent en délicatesse avec l'institution. Parce qu'il est le seul à pouvoir comprendre le sens du texte et attester sa véracité, le Service n'a d'autre choix que de le rappeler. Renouant avec "la Boîte" , Kervarec découvre que le transfuge venu de Chine est un "vieil ami" , colonel de l'Armée populaire de libération. L'enjeu révélé n'est rien de moins que les plans chinois concernant Taiwan, mais aussi les Etats-Unis et l'Union européenne. Les services chinois et russes entrent en action, mais les agents français seront confrontés à une menace plus dangereuse encore, venue de là où nul ne l'attendait. Historien de formation, Louis Berger s'est spécialisé dans l'analyse prospective des menaces et l'étude du monde sinisé depuis plus de vingt ans au sein de l'appareil institutionnel. Il est également l'auteur du Quatorzième Stratagème paru dans la collection "sang-froid" et salué par la critique.