Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Polar

Le quatrième espion

Louis Berger

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Quel lien y a-t-il entre le suicide d'une jeune femme à Shanghai et le bouleversement de l'équilibre mondial ? Réponse : un officier chinois venu au contact de la DGSE pour délivrer un message énigmatique, adressé à Antoine Kervarec, ex-agent en délicatesse avec l'institution. Parce qu'il est le seul à pouvoir comprendre le sens du texte et attester sa véracité, le Service n'a d'autre choix que de le rappeler. Renouant avec "la Boîte" , Kervarec découvre que le transfuge venu de Chine est un "vieil ami" , colonel de l'Armée populaire de libération. L'enjeu révélé n'est rien de moins que les plans chinois concernant Taiwan, mais aussi les Etats-Unis et l'Union européenne. Les services chinois et russes entrent en action, mais les agents français seront confrontés à une menace plus dangereuse encore, venue de là où nul ne l'attendait. Historien de formation, Louis Berger s'est spécialisé dans l'analyse prospective des menaces et l'étude du monde sinisé depuis plus de vingt ans au sein de l'appareil institutionnel. Il est également l'auteur du Quatorzième Stratagème paru dans la collection "sang-froid" et salué par la critique.

Par Louis Berger
Chez Nouveau monde Editions

|

Auteur

Louis Berger

Editeur

Nouveau monde Editions

Genre

Romans d'espionnage

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le quatrième espion par Louis Berger

Commenter ce livre

 

Le quatrième espion

Louis Berger

Paru le 11/03/2026

328 pages

Nouveau monde Editions

9,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782380947892
9782380947892
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA Décès de Mori Satoshi, artisan discret de l’animation japonaise
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.