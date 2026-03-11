Percevan Tome 16 - La Magicienne des eaux profondes

Une nouvelle couverture pour un nouvelle page dans le monde de Percevan ! Dans cet opus, les créateurs, Jean Léturgie au scénario et Philippe Luguy au dessin, emmènent à nouveau le Chevalier aux cheveux de feu dans une histoire au cours de laquelle le lecteur va retrouver bon nombre des personnages récurrents de la série. Les relations tendues entre le héros Percevan et Balkis la Magicienne seront lourdes de conséquences. Aventure, humour, amour, fantastique et magie, sont les clés de cet épisode.