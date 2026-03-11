Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Imaginaire

Percevan Tome 16 - La Magicienne des eaux profondes

Jean Léturgie, Philippe Luguy

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une nouvelle couverture pour un nouvelle page dans le monde de Percevan ! Dans cet opus, les créateurs, Jean Léturgie au scénario et Philippe Luguy au dessin, emmènent à nouveau le Chevalier aux cheveux de feu dans une histoire au cours de laquelle le lecteur va retrouver bon nombre des personnages récurrents de la série. Les relations tendues entre le héros Percevan et Balkis la Magicienne seront lourdes de conséquences. Aventure, humour, amour, fantastique et magie, sont les clés de cet épisode.

Par Jean Léturgie, Philippe Luguy
Chez Akileos

|

Auteur

Jean Léturgie, Philippe Luguy

Editeur

Akileos

Genre

Suspense

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Percevan Tome 16 - La Magicienne des eaux profondes par Jean Léturgie, Philippe Luguy

Commenter ce livre

 

Percevan Tome 16 - La Magicienne des eaux profondes

Jean Léturgie, Philippe Luguy

Paru le 01/04/2026

Akileos

15,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782355747601
9782355747601
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA Décès de Mori Satoshi, artisan discret de l’animation japonaise
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.