Domestique ou sauvage : l'animal

Entretiens, témoignages et éclairages sur le rapport humain/animal. Bonjour veau, vache, cochon, couvée. On fait souvent de la domestication animale un des grands marqueurs du Néolithique, mais celle-ci a débuté à la fin du Paléolithique supérieur avec le chien, et ses raisons et ses modes en sont bien plus multiples et complexes qu'il n'y paraît. Si elle s'intensifie au Proche et Moyen-Orient il y a 10 000 ans avant notre ère, il faut attendre 5 000 av. J. -C. environ pour voir dans les Alpes l'installation des premiers paysans. 7000 ans plus tard, à l'ère de l'Anthropocène, alors que les activités humaines impactent fortement changement climatique et déclin de la biodiversité, les interrogations sur notre rapport à l'animal se multiplient et s'avèrent particulièrement sensibles lorsqu'il s'agit du loup ou de l'ours. Quel monde "sauvage" et "domestique" avons-nous construit ? Au sommaire : - Comment et pourquoi nos relations avec les espèces autant domestiques que sauvages ont-elles à ce point changé ces dernières décennies ? - Entretien avec l'anthropologue Charles Stépanoff autour de son livre Attachements. Enquête sur nos liens au-delà de l'humain - Ces bêtes qui hantent les albums photos ! Plongée dans les coulisses de l'exposition Domestiques photogéniques à Martigny (Valais) - Le mulet, l'animal oublié et pourtant omniprésent dans la vie quotidienne des Alpins autrefois - Colocataires ? Quand les animaux et les hommes vivaient sous un même toit... - Domestiquer toujours et encore. Comment les éleveurs et bergeurs établissent-ils une relation de confiance avec leurs troupeaux ? Entretien avec Bruno Caraguel, directeur de la Fédération des alpages de l'Isère. - Portfolio signé Patrick Georget : "cinq années à photographier, manger et dormir brebis" . - Habiter avec les loups. Coulisse des enquêtes menées dans la chaîne de Belledonne sur les bouleversements induits par le retour du loup. - Réensauvager ? Né aux Etats-Unis, le mouvement du rewilding a gagné l'Europe alpine. Quel sauvage voulons-nous ? - 3600 heures d'observation pour mieux comprendre les interactions entre loups et chiens de protection. Le regard de l'éthologue Jean-Marc Landry. - La Slovénie, où vivent près de mille ours bruns, est souvent citée pour sa bonne gestion des grands prédateurs. Entretien avec Rok Cerne sur les principes et méthodes de cette administration de la faune sauvage.