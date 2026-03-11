Inscription
#Essais

Les Premières Cités et la naissance de l'écriture

Pascal Vernus

Les débuts de l'urbanisation au Proche-Orient ancien semblent le facteur majeur de l'apparition de l'écriture, mais de nouvelles découvertes archéologiques viennent apporter de précieuses indications sur les lieux des balbutiements de l'écriture, leur datation et les raisons pour lesquelles les hommes commencent à écrire. Ce sujet est étudié à travers différentes cultures : Mésopotamie, Egypte, Moyen-Orient et Méditerranée, Chine, vallée de l'Indus et continent américain (Aztèques). Cet ouvrage est une nouvelle édition.

Par Pascal Vernus
Chez Actes Sud Editions

|

Auteur

Pascal Vernus

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Archéologie

Les Premières Cités et la naissance de l'écriture

Pascal Vernus

Paru le 11/03/2026

205 pages

Actes Sud Editions

25,00 €

9782330217105
