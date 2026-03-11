Alpine Manor, Grand Rapids, Michigan. Un établissement hospitalier pour personnes âgées. Propre et tranquille, un endroit idéal pour finir ses jours. Et justement, en cette année 1987, on meurt beaucoup à Alpine Manor : cinq vieilles dames sont retrouvées inanimées dans leur lit. Une enquête débute en 1988, qui conduira à l'arrestation de Catherine May Wood, vingt-six ans, mère de famille, et de Gwendolyn Graham, vingt-cinq ans. Toutes deux aides-soignantes à Alpine Manor. Les victimes étaient âgées et malades. Cathy et Gwen ont-elles voulu abréger leurs souffrances, ou bien ont-elles tué par plaisir ? Et laquelle a entraîné l'autre dans ce pacte diabolique ? En quête de vérité, Lowell Cauffiel a entrepris de vastes recherches sur une affaire qui a défrayé la chronique aux Etats-Unis.