Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Polar

Pacte diabolique

Lowell Cauffiel

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Alpine Manor, Grand Rapids, Michigan. Un établissement hospitalier pour personnes âgées. Propre et tranquille, un endroit idéal pour finir ses jours. Et justement, en cette année 1987, on meurt beaucoup à Alpine Manor : cinq vieilles dames sont retrouvées inanimées dans leur lit. Une enquête débute en 1988, qui conduira à l'arrestation de Catherine May Wood, vingt-six ans, mère de famille, et de Gwendolyn Graham, vingt-cinq ans. Toutes deux aides-soignantes à Alpine Manor. Les victimes étaient âgées et malades. Cathy et Gwen ont-elles voulu abréger leurs souffrances, ou bien ont-elles tué par plaisir ? Et laquelle a entraîné l'autre dans ce pacte diabolique ? En quête de vérité, Lowell Cauffiel a entrepris de vastes recherches sur une affaire qui a défrayé la chronique aux Etats-Unis.

Par Lowell Cauffiel
Chez J'ai lu

|

Auteur

Lowell Cauffiel

Editeur

J'ai lu

Genre

Romans policiers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Pacte diabolique par Lowell Cauffiel

Commenter ce livre

 

Pacte diabolique

Lowell Cauffiel trad. Liliane Tremolières

Paru le 11/03/2026

667 pages

J'ai lu

9,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290439999
9782290439999
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA Décès de Mori Satoshi, artisan discret de l’animation japonaise
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.