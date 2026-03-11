Inscription
Les diaboliques d'Urcel

Isabelle Horlans

Le 12 février 1987, un gendarme annonce à Ginette Daussy la mort de son mari. Accident de voiture. Ginette s'effondre ; sa fille, Paola, prend les choses en main. Mais sitôt le mari enterré, Ginette fait la tournée des assurances. Bientôt, c'est la grande vie. Voyages, réceptions, cadeaux... Dans le village, on les appelle les " veuves joyeuses ". Une enquête a été menée, classée sans suite. Pourtant, une compagnie d'assurances refuse de régler la prime. Un expert est dépêché sur les lieux. Bientôt, il est certain que Jean-Paul Daussy a été assassiné. Tout a été réglé dans les moindres détails par un tueur qui connaissait bien ses habitudes. Le dossier est rouvert, et les investigations se poursuivent pour mettre au jour la vérité...

Par Isabelle Horlans
Chez J'ai lu

|

Auteur

Isabelle Horlans

Editeur

J'ai lu

Genre

Romans policiers

Les diaboliques d'Urcel

Isabelle Horlans

Paru le 11/03/2026

316 pages

J'ai lu

8,60 €

9782290439722
© Notice établie par ORB
